Paramount Software Solutions Atlyginimai

Paramount Software Solutions atlyginimas svyruoja nuo $139,300 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $160,800 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Paramount Software Solutions. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/13/2025

$160K

Produkto vadovas
$161K
Programinės įrangos inžinierius
$139K
Sprendimų architektas
$139K

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Paramount Software Solutions، Produkto vadovas at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $160,800 است.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Paramount Software Solutions برابر $139,300 است.

