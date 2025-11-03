Bendrovių katalogas
Palo Alto Networks Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai kompensacijos in United States paketo suma Palo Alto Networks įmonėje yra $205K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Palo Alto Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Palo Alto Networks
Sr Sales Operations Manager
Santa Clara, CA
Iš viso per metus
$205K
Lygis
L3
Bazinis
$178K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$26.7K
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
25 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Palo Alto Networks?
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Palo Alto Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Palo Alto Networks in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $246,700. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Palo Alto Networks Pardavimai pozicijai in United States yra $130,000.

