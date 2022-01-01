Omio Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Omio va da $62,896 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $135,567 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Omio. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $62.9K
Duomenų analitikas
$71.4K
Duomenų mokslo vadovas
$107K

Produkto vadovas
$136K
Atrankos specialistas
$68K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$102K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Omio adalah Produkto vadovas at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $135,567. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Omio adalah $86,813.

