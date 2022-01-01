Bendrovių katalogas
Notion
Notion Atlyginimai

Notion atlyginimas svyruoja nuo $53,499 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $531,500 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Notion. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/23/2025

Programinės įrangos inžinierius
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $186K
Produkto dizaineris
Median $440K

Produkto vadovas
Median $395K
Buhalteris
$90.5K
Verslo operacijų vadovas
$226K
Verslo analitikas
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Žmogiškieji ištekliai
$70K
Rinkodara
$175K
Programų vadovas
$187K
Personalo specialistas
$209K
Pardavimai
$53.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$128K
Bendras atlygis
$186K
UX tyrinėtojas
$170K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Notion kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window.

DUK

Didžiausią atlyginimą Notion gauna Programinės įrangos inžinierius at the L4 level su metine bendra kompensacija $531,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Notion yra $196,000.

