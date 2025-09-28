Bendrovių katalogas
NICE
NICE Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United States paketo suma NICE įmonėje yra $261K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą NICE bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
NICE
Software Engineering Manager
Santa Clara, CA
Iš viso per metus
$261K
Lygis
-
Bazinis
$186K
Stock (/yr)
$60K
Priedas
$15K
Metai įmonėje
8 Metai
Patirties metai
10 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai NICE in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $343,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija NICE Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $201,000.

