Momentive.ai Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in Canada Momentive.ai įmonėje svyruoja nuo CA$302K per year P3 lygiui iki CA$431K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$301K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Momentive.ai bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Momentive.ai kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Momentive.ai in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$431,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Momentive.ai Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Canada yra CA$220,000.

