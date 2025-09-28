Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in Canada Momentive.ai įmonėje svyruoja nuo CA$302K per year P3 lygiui iki CA$431K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$301K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Momentive.ai bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Momentive.ai kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)