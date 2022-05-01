Bendrovių katalogas
Minted
Minted Atlyginimai

Minted atlyginimas svyruoja nuo $138,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $171,855 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Minted. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $138K
Verslo operacijų vadovas
$154K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$172K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

The highest paying role reported at Minted is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $171,855. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minted is $153,603.

