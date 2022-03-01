Bendrovių katalogas
Migo
Migo Atlyginimai

Migo atlyginimas svyruoja nuo $35,999 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $53,205 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Migo. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Duomenų analitikas
$39.8K
Produkto dizaineris
$36K
Produkto vadovas
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Programinės įrangos inžinierius
Median $50.8K
DUK

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Migo è Produkto vadovas at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $53,205. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Migo è $45,290.

