Directory delle Aziende
Mendix
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Mendix Stipendi

L'intervallo di stipendi di Mendix va da $56,385 in compensazione totale all'anno per un Duomenų analitikas all'estremità inferiore a $195,975 per un Marketingas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Mendix. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Median $93.5K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $93.9K
Produkto dizaineris
Median $72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Verslo analitikas
$95.2K
Duomenų analitikas
$56.4K
Marketingas
$196K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$93.6K
Sprendimų architektas
$96.7K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Mendix to Marketingas at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $195,975. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Mendix wynosi $93,733.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Mendix

Aziende correlate

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse