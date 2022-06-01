Bendrovių katalogas
Medable
Medable Atlyginimai

Medable atlyginimas svyruoja nuo $80,400 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $333,660 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Medable. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Techninių programų vadovas
Median $120K
Finansų analitikas
$125K
Produkto dizaineris
$294K

Produkto vadovas
$80.4K
Programinės įrangos inžinierius
$128K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$334K
DUK

Didžiausią atlyginimą Medable gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $333,660. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Medable yra $126,898.

