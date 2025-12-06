Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Logitech įmonėje svyruoja nuo $107K per year I1 lygiui iki $277K per year I5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $245K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Logitech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
I1
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Logitech kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.