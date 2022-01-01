Directory delle Aziende
Jacobs
Jacobs Stipendi

L'intervallo di stipendi di Jacobs va da $44,786 in compensazione totale all'anno per un Pardavimai all'estremità inferiore a $194,000 per un Projektų vadovas all'estremità superiore.

$160K

Programų inžinierius
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Statybų inžinierius
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Transporto inžinierius

Konstrukcijų inžinierius

Mechanikos inžinierius
L1 $69.4K
L3 $108K

Projektų vadovas
L3 $143K
L5 $194K
Duomenų mokslininkas
Median $148K
Aviacijos ir erdvės inžinierius
Median $108K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $80K
Buhalteris
$133K
Verslo analitikas
$69.7K
Verslo plėtra
$85.2K
Chemijos inžinierius
$84.6K
Elektros inžinierius
$60.2K
Geologijos inžinierius
$70.6K
Aparatinės įrangos inžinierius
$137K
Informacinių technologijų specialistas
$70.4K
Vadybos konsultantas
$124K
MEP inžinierius
$129K
Produkto vadovas
$98.5K
Programų vadovas
$146K
Pardavimai
$44.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$176K
Sprendimų architektas
$184K

Duomenų architektas

Altre risorse