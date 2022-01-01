Directory delle Aziende
iRhythm
iRhythm Stipendi

L'intervallo di stipendi di iRhythm va da $124,375 in compensazione totale all'anno per un Rinkodaros operacijos all'estremità inferiore a $357,700 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore.

$160K

Programų inžinierius
Median $211K
Verslo analitikas
$154K
Aparatinės įrangos inžinierius
$179K

Rinkodaros operacijos
$124K
Produkto vadovas
$266K
Pardavimai
$199K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$358K
UX tyrėjas
$153K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In iRhythm, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

The highest paying role reported at iRhythm is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $357,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at iRhythm is $188,876.

Altre risorse