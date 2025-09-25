Bendrovių katalogas
Intapp
Intapp Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United Kingdom Intapp įmonėje svyruoja nuo £78.8K iki £112K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intapp bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£89.5K - £106K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£78.8K£89.5K£106K£112K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Intapp kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinerijos vadovas at Intapp in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £111,883. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the Programinės įrangos inžinerijos vadovas role in United Kingdom is £78,805.

