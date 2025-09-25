Bendrovių katalogas
Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in United Kingdom Intapp įmonėje svyruoja nuo £44.8K iki £65.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intapp bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Intapp kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Buhalteris at Intapp in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £65,077. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the Buhalteris role in United Kingdom is £44,843.

