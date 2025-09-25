Finansų analitikas kompensacija in United States Instacart įmonėje sudaro $210K per year L5 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Instacart bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$210K
$165K
$45K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Instacart kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
50%
METAI 1
50%
METAI 2
Instacart kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:
50% teisės įgyjamos 1st-METAI (50.00% kas metus)
50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)