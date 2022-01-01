Bendrovių katalogas
Inovalon
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Inovalon Atlyginimai

Inovalon atlyginimas svyruoja nuo $43,675 bendros metinės kompensacijos Sprendimų architektas žemiausiame taške iki $276,375 Valdymo konsultantas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Inovalon. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $100K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $132K
Duomenų analitikas
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Verslo analitikas
Median $96K
Verslo plėtra
$110K
Klientų aptarnavimas
$55.3K
Žmogiškieji ištekliai
$190K
Valdymo konsultantas
$276K
Projektų vadovas
$146K
Pardavimai
$49.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$246K
Sprendimų architektas
$43.7K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Inovalon gauna Valdymo konsultantas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $276,375. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Inovalon yra $105,223.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Inovalon

Susijusios bendrovės

  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Teradata
  • Seagate
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai