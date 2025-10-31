Bendrovių katalogas
inDriver
inDriver Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Cyprus paketo suma inDriver įmonėje yra €64.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą inDriver bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Iš viso per metus
€64.9K
Lygis
hidden
Bazinis
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
2-4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai inDriver?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai inDriver in Cyprus siekia metinę bendrą kompensaciją €79,689. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija inDriver Duomenų mokslininkas pozicijai in Cyprus yra €64,911.

