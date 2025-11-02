Bendrovių katalogas
iMerit Technology
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

iMerit Technology Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in India iMerit Technology įmonėje svyruoja nuo ₹834K iki ₹1.19M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą iMerit Technology bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹945K - ₹1.08M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹834K₹945K₹1.08M₹1.19M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje iMerit Technology kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai iMerit Technology?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai iMerit Technology in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,186,332. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija iMerit Technology Programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹834,454.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų iMerit Technology

Susijusios bendrovės

  • Dropbox
  • Spotify
  • Netflix
  • Snap
  • Stripe
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai