Bendrovių katalogas
iCIMS
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

iCIMS Atlyginimai

iCIMS atlyginimas svyruoja nuo $79,600 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $178,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų iCIMS. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $110K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Duomenų mokslininkas
$102K
Produkto vadovas
$130K
Personalo specialistas
$79.6K
Techninių programų vadovas
$153K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą iCIMS gauna Programinės įrangos inžinierius at the Principal Software Engineer level su metine bendra kompensacija $178,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija iCIMS yra $124,950.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų iCIMS

Susijusios bendrovės

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai