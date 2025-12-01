Bendrovių katalogas
Icertis
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Rizikos kapitalo investuotojas

  • Visi Rizikos kapitalo investuotojas atlyginimai

Icertis Rizikos kapitalo investuotojas Atlyginimai

Vidutinė Rizikos kapitalo investuotojas bendra kompensacija in India Icertis įmonėje svyruoja nuo ₹570K iki ₹810K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Icertis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$7.4K - $8.4K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$6.5K$7.4K$8.4K$9.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Rizikos kapitalo investuotojas pateikimų įmonėje Icertis kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Icertis kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Rizikos kapitalo investuotojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai Icertis in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹810,134. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Icertis Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai in India yra ₹569,840.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Icertis

Susijusios bendrovės

  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • AppDynamics
  • Carta
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.