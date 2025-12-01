Bendrovių katalogas
Gusto
Gusto Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Gusto įmonėje svyruoja nuo $134K iki $187K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gusto bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$145K - $169K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$134K$145K$169K$187K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

Gusto kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Gusto kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Gusto siekia metinę bendrą kompensaciją $187,425. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Gusto Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra $133,875.

