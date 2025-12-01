Projektų vadovas kompensacija in United States Gusto įmonėje sudaro $99.1K per year L2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $101K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gusto bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$99.1K
$75.1K
$13K
$11K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
Gusto kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Gusto kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.