Vidutinė Finansų analitikas bendra kompensacija in Turkey Gusto įmonėje svyruoja nuo TRY 972K iki TRY 1.41M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gusto bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
Gusto kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Gusto kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
