Bendrovių katalogas
Grainite
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Grainite, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Grainite is a company that provides a converged streaming application platform that allows organizations to easily build real-time distributed applications by focusing just on the business logic.

    grainite.com
    Svetainė
    2019
    Įkūrimo metai
    30
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Grainite

    Susijusios bendrovės

    • Netflix
    • Microsoft
    • PayPal
    • Uber
    • Databricks
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai