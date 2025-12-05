Bendrovių katalogas
Garmin
Garmin Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in United States Garmin įmonėje svyruoja nuo $106K iki $148K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Garmin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$115K - $140K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$106K$115K$140K$148K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Garmin?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Garmin in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $148,480. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Garmin Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra $106,240.

Kiti ištekliai

