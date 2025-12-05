Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in United States Fetch įmonėje svyruoja nuo $151K iki $211K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fetch bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Fetch kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
