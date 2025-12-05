Bendrovių katalogas
Fetch Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United States paketo suma Fetch įmonėje yra $140K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fetch bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Fetch
Software Engineer
Chicago, IL
Iš viso per metus
$140K
Lygis
-
Bazinis
$140K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Fetch?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Fetch kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Fetch in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $181,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fetch Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $140,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fetch/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.