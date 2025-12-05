Bendrovių katalogas
FD Technologies Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Canada FD Technologies įmonėje svyruoja nuo CA$66K iki CA$95.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą FD Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$54.2K - $63K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$47.8K$54.2K$63K$69.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai FD Technologies?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai FD Technologies in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$95,796. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija FD Technologies Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Canada yra CA$66,010.

