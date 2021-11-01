Exact Sciences Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Exact Sciences va da $108,455 in compensazione totale all'anno per un Verslo operacijos all'estremità inferiore a $353,760 per un Teisinis all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Exact Sciences. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $115K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Biomedicinos inžinierius
$171K
Verslo operacijos
$108K

Verslo analitikas
$149K
Duomenų analitikas
$149K
Duomenų mokslininkas
$141K
Informacinių technologijų specialistas
$150K
Teisinis
$354K
Produkto dizaineris
$132K
Produkto vadovas
$241K
Projektų vadovas
$175K
Pardavimai
$196K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Exact Sciences adalah Teisinis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $353,760. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Exact Sciences adalah $149,223.

