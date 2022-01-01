Bendrovių katalogas
Epic Games Atlyginimai

Epic Games atlyginimas svyruoja nuo $52,260 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $445,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Epic Games. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/20/2025

Programinės įrangos inžinierius
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
L3 $184K
L5 $445K
Rinkodara
Median $180K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $400K
Projektų vadovas
Median $205K
Sprendimų architektas
Median $238K
Buhalteris
$76.4K
Verslo analitikas
$191K
Duomenų mokslo vadovas
$288K
Duomenų mokslininkas
$161K
Finansų analitikas
$281K
Žmogiškieji ištekliai
$88K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$67.6K
Rinkodaros operacijos
$147K
Produkto dizaineris
$68.6K
Produkto dizaino vadovas
$193K
Programų vadovas
$151K
Personalo specialistas
$77.4K
Pardavimai
$52.3K
Kibernetinio saugumo analitikas
$80.6K
Techninių programų vadovas
$166K
Saugumas ir patikimumas
$137K
Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

Epic Games kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

DUK

Didžiausią atlyginimą Epic Games gauna Produkto vadovas at the L5 level su metine bendra kompensacija $445,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Epic Games yra $166,165.

