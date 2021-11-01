Directory delle Aziende
DoubleVerify
DoubleVerify Stipendi

L'intervallo di stipendi di DoubleVerify va da $67,609 in compensazione totale all'anno per un Verslo analitikas all'estremità inferiore a $340,290 per un Techninis programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di DoubleVerify. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $208K
Produkto vadovas
Median $170K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $255K

Buhalteris
$113K
Verslo analitikas
$67.6K
Duomenų analitikas
$108K
Duomenų mokslininkas
$249K
Žmogiškieji ištekliai
$113K
Produkto dizaineris
$194K
Projektų vadovas
$143K
Pardavimai
$136K
Techninis programų vadovas
$340K
UX tyrėjas
$111K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in DoubleVerify è Techninis programų vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $340,290. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in DoubleVerify è di $142,722.

