Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in India Digital Guardian įmonėje svyruoja nuo ₹1.19M iki ₹1.72M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Digital Guardian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
