Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Databricks įmonėje svyruoja nuo $441K per year M2 lygiui iki $1.2M per year M5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $1.13M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Databricks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Databricks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)