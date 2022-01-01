Directory delle Aziende
Danaher
Danaher Stipendi

L'intervallo di stipendi di Danaher va da $36,717 in compensazione totale all'anno per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità inferiore a $218,500 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Danaher. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Produkto vadovas
Median $219K
Mechanikos inžinierius
Median $115K
Buhalteris
$217K

Biomedicinos inžinierius
$88.3K
Verslo analitikas
$106K
Verslo plėtra
$137K
Duomenų mokslo vadovas
$149K
Duomenų mokslininkas
$195K
Finansų analitikas
$151K
Aparatinės įrangos inžinierius
$64.9K
Žmogiškieji ištekliai
$142K
Informacinių technologijų specialistas
$72K
Marketingas
$199K
Optikos inžinierius
$181K
Produkto dizaineris
$141K
Projektų vadovas
$115K
Pardavimai
$78.3K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$36.7K
Sprendimų architektas
$60.1K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Danaher, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Danaher è Produkto vadovas con una compensazione totale annuale di $218,500. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Danaher è di $137,460.

