Cheniere Energy
Cheniere Energy Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Cheniere Energy įmonėje svyruoja nuo $164K iki $229K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cheniere Energy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$177K - $206K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$164K$177K$206K$229K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Cheniere Energy?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Cheniere Energy siekia metinę bendrą kompensaciją $229,075. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cheniere Energy Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra $163,625.

Kiti ištekliai

