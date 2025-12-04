Bendrovių katalogas
Centre for Development of Advanced Computing
Centre for Development of Advanced Computing Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Centre for Development of Advanced Computing įmonėje svyruoja nuo ₹529K iki ₹722K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Centre for Development of Advanced Computing bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$6.4K - $7.8K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Centre for Development of Advanced Computing?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Centre for Development of Advanced Computing siekia metinę bendrą kompensaciją ₹722,059. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centre for Development of Advanced Computing Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra ₹529,095.

