CEMEX
CEMEX Atlyginimai

CEMEX atlyginimas svyruoja nuo $20,031 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $47,179 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų CEMEX. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Statybos inžinierius
$21.8K
Duomenų mokslininkas
$20K
Projektų vadovas
$47.2K

Programinės įrangos inžinierius
$38.4K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą CEMEX gauna Projektų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $47,179. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CEMEX yra $30,112.

