Celigo Atlyginimai

Celigo atlyginimas svyruoja nuo $22,783 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $207,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Celigo. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $29.5K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $207K
Verslo plėtra
$73.6K

Klientų sėkmė
$98.3K
Valdymo konsultantas
$122K
Rinkodara
$201K
Rinkodaros operacijos
$22.8K
Produkto dizaineris
$62.1K
Sprendimų architektas
$59.3K
Techninių programų vadovas
$98K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


The highest paying role reported at Celigo is Produkto vadovas with a yearly total compensation of $207,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Celigo is $85,815.

