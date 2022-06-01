Bendrovių katalogas
BWX Technologies
BWX Technologies Atlyginimai

BWX Technologies atlyginimas svyruoja nuo $84,660 bendros metinės kompensacijos Mechanikos inžinierius žemiausiame taške iki $155,876 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BWX Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/21/2025

Mechanikos inžinierius
$84.7K
Projektų vadovas
$156K
DUK

Didžiausią atlyginimą BWX Technologies gauna Projektų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $155,876. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BWX Technologies yra $120,268.

