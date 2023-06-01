Bendrovių katalogas
Brevan Howard
Brevan Howard Atlyginimai

Brevan Howard atlyginimas svyruoja nuo $77,561 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $197,238 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Brevan Howard. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/28/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $197K

Duomenų inžinierius

Finansų analitikas
$91K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$77.6K

DUK

El puesto con mayor salario reportado en Brevan Howard es Programinės įrangos inžinierius con una compensación total anual de $197,238.
La compensación total anual mediana reportada en Brevan Howard es $90,951.

Kiti ištekliai