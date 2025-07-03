Bendrovių katalogas
Bill & Melinda Gates Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation Atlyginimai

Bill & Melinda Gates Foundation atlyginimas svyruoja nuo $184,075 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $241,200 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Bill & Melinda Gates Foundation. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/10/2025

$160K

Programų vadovas
Median $208K
Duomenų mokslininkas
$241K
Produkto dizaineris
$230K

Programinės įrangos inžinierius
$184K

Tyrimų mokslininkas

DUK

Didžiausią atlyginimą Bill & Melinda Gates Foundation gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $241,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bill & Melinda Gates Foundation yra $218,750.

