Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Autodesk įmonėje svyruoja nuo $138K per year Grade 8 lygiui iki $430K per year Grade 15 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $166K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)
