Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in Canada Autodesk įmonėje svyruoja nuo CA$94.8K iki CA$135K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Autodesk bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$107K - CA$122K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$94.8KCA$107KCA$122KCA$135K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$225K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Autodesk kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

DUK

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Verslo plėtra chez Autodesk in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$134,762. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Autodesk pour le poste Verslo plėtra in Canada est de CA$94,790.

