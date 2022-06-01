Aura Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Aura va da $84,575 in compensazione totale all'anno per un Buhalteris all'estremità inferiore a $258,700 per un Klientų sėkmė all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aura. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $130K
Produkto vadovas
Median $176K
Buhalteris
$84.6K

Įmonės plėtra
$137K
Klientų sėkmė
$259K
Duomenų mokslininkas
$172K
Elektros inžinierius
$124K
Vadybos konsultantas
$84.6K
Marketingas
$139K
UX tyrėjas
$159K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Aura è Klientų sėkmė at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $258,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Aura è di $138,250.

