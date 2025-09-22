Bendrovių katalogas
Ampere Computing
Ampere Computing Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Taiwan Ampere Computing įmonėje svyruoja nuo NT$1.64M iki NT$2.24M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ampere Computing bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NT$1.77M - NT$2.11M
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NT$1.64MNT$1.77MNT$2.11MNT$2.24M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Ampere Computing?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Ampere Computing in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$2,242,525. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ampere Computing Projektų vadovas pozicijai in Taiwan yra NT$1,638,019.

Kiti ištekliai