Techninės įrangos inžinierius kompensacija in United States Ampere Computing įmonėje svyruoja nuo $189K per year L6 lygiui iki $364K per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $196K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ampere Computing bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
