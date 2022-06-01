Bendrovių katalogas
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Atlyginimai

AmeriHealth Caritas atlyginimas svyruoja nuo $87,312 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $155,220 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų AmeriHealth Caritas. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Aktuaras
$152K
Duomenų analitikas
$87.3K
Programinės įrangos inžinierius
$133K

Sprendimų architektas
$155K
DUK

The highest paying role reported at AmeriHealth Caritas is Sprendimų architektas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AmeriHealth Caritas is $142,250.

