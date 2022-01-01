Bendrovių katalogas
Ambry Genetics
Ambry Genetics Atlyginimai

Ambry Genetics atlyginimas svyruoja nuo $71,400 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $226,860 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ambry Genetics. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $115K
Verslo analitikas
$71.4K
Duomenų mokslininkas
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produkto dizaineris
$123K
DUK

Didžiausią atlyginimą Ambry Genetics gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $226,860. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ambry Genetics yra $119,003.

