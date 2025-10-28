Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Italy ALTEN įmonėje svyruoja nuo €26.8K per year Software Engineer I lygiui iki €35.7K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Italy paketo suma yra €29.6K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***