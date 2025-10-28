Bendrovių katalogas
ALTEN
ALTEN Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Italy ALTEN įmonėje svyruoja nuo €26.8K per year Software Engineer I lygiui iki €35.7K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Italy paketo suma yra €29.6K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ALTEN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
(Pradedančiojo lygis)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai ALTEN?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai ALTEN in Italy siekia metinę bendrą kompensaciją €35,701. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ALTEN Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Italy yra €29,580.

Kiti ištekliai